التونسي خليل جميّل يشارك في «فرحة» المصري

الممثل التونسي خليل جميل (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ الممثل التونسي خليل جميل قريبا تصوير أول أعماله المصرية خلال أسبوعين، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة فيلم روائي قصير يحمل عنوان «فرحة» من إخراج جيهان إسماعيل.

ويجسد خليل في الفيلم شخصية «مصطفى»، وهو شاب مصري ينتمي للطبقة الشعبية ويتعمد مضايقة الشخصية التي تجسدها الممثلة نسرين يوسف بطلة الفيلم.

يشارك الممثل التونسي في بطولة الفيلم بجوار محمود فارس ونسرين يوسف.

وحقق جميل نجاحًا كبيرًا في الدراما التونسية في الأعوام الأخيرة، خصوصًا في الجزء الخامس من المسلسل الناجح «أولاد مفيدة»، بالإضافة إلى «فلاش باك» و«حكايات تونسية».