الممثلة إيلين بايدج تكشف عن تحولها إلى إليوت بايدج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 02:30 مساء
إليوت بايدج في تورنتو، 8 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت الممثلة الكندية إيلين بايدج، نجمة «جونو» و«إنسيبشن»، أنها مغايرة لهويّتها الجنسية وهي باتت تدعى إليوت بايدج.

وكتب الممثل على حساباته في «إنستغرام» و«تويتر» و«فيسبوك»: «سلام للأصدقاء، أريد أن أكشف لكم أنني مغايرة لهويّتي الجنسية. ويمكنكم التوجّه إليّ بصيغة المذكّر أو المؤنث. واسمي هو إليوت»، وفق «فرانس برس».

وأضاف بايدج «33 عاما»، الذي يؤدي راهنا دور فانيا النسائي في مسلسل «ذي أمبريلا أكاديمي» على «نتفليكس»: «أحبّ فكرة أن أكون مغايرا لهويّتي الجنسية وحرّ الهوية والميول الجنسية».

وغرّدت «نتفليكس» تعليقا على هذه التصريحات: «نحن فخورون جدًّا ببطلنا الخارق! نحبّك يا إليوت!».

سطع نجم إيلين بايدج في العالم سنة 2007 إثر تأديتها دور مراهقة حامل في «جونو». ورشّحت عن دورها هذا لأوسكار أفضل ممثّلة في السنة التالية.

ثمّ أدّت دور البطولة في «إنسيبشن» «2010» إلى جانب ليوناردو دي كابريو وشاركت في فيلم وودي آلين «تو روم ويذ لوف» «2012».

وكشفت سنة 2014 عن مثليتها الجنسية وسرعان ما باتت أحد أبرز وجوه مجتمع الميم في أميركا الشمالية.

وتزوّجت الراقصة ومصممة الرقص إيما بورتنر سنة 2018 وشاركت في عدّة مشاريع، من أفلام ووثائقيات، تعكس الصعوبات التي تطال أفراد هذا المجتمع والتمييز الذي يقاسونه.

ولم تحظ الممثلة بأي دور بارز في فيلم عالي الميزانية منذ «إكس-من: دايز أوف فيوتشر باست» سنة 2014، لكنها لطالما دحضت فكرة أن يكون ذلك مرتبطا بمجاهرتها بمثليتها.

وشكر إليوت بايدج في منشوره جميع من دعموه في مشواره هذا، وسرعان ما توالت ردود الفعل المنوّهة بهذه التصريحات من أوساط مجتمع الميم.

وانتقد بايدج المسؤولين السياسيين في منشوره، موجّها سهامه إلى الرئيس دونالد ترامب وأنصاره من دون تسميتهم، بالقول: «إنهم جرّموا الرعاية الصحية للمتحوّلين جنسيا ونفوا حقّنا بالوجود».

كذلك ندد بالشخصيات النافذة التي تنتهز شهرتها «لتأجيج العدوانية ضدّ مجتمع المتحوّلين جنسيًّا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اختفاء مسلّة معدنية غامضة في الصحراء الأميركية
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية