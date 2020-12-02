أونيس وقادربوه يبحثان تفعيل المراكز الثقافية الليبية بالخارج

عبدالله قادربوه (يمين) خلال لقاءه مع حسن أونيس (فيسبوك)

التقى رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، الثلاثاء، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.

وتناول اللقاء بحث العراقيل التي تواجه الهيئة والإجراءات المتخذة حيال ترشيح الملحقين الثقافيين في الخارج، وكيفية تذليل المعوقات التي تحول دون ذلك، حسب منشور هيئة الثقافة على «فيسبوك».

وتابع المنشور الصادر بعد اللقاء الذي جرى في مقر هيئة الرقابة الإدارية: «ذلك لأهمية المراكز الثقافية في الخارج ودورها في التعريف بالثقافة الليبية، وصورة ليبيا في الخارج، وما تقوم به الآن المراكز الثقافية لا علاقة له بماهية عملها، بل بالابتعاد عن الهدف الأساسي للمراكز الثقافية في الخارج، ألا وهو نشر الثقافة الليبية في المجتمعات الأخرى».

وأوضح: «لكن المراكز لم تؤدِّ حتى الآن الدور المتوقع منها بالحد الأدنى، بسبب انعدام الإمكانات المادية رغم المحاولة من طرف الملحقين الثقافيين الذين نشكرهم على الجهد المبذول منهم خلال فترة توليهم مهامهم».