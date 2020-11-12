حمادة هلال ينتهي من تصوير كليب جديد بتوقيع عادل سرحان

حمادة هلال في كواليس الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان المصري حمادة هلال من تصوير فيديو كليب «آية من الجمال» من إخراج عادل سرحان، والمقرر طرحه قريبا.

ويجمع الفيديو كليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد.

وأعرب عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظرًا لكونها أول فيديو كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

أغنية «آية من الجمال» كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعد أجدد أعماله مع «لايف ستايل ستوديوز».

من كواليس تصوير الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)