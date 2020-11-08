العراقية نوفا عماد تطلق أغنيتها الجديدة «وينك» (فيديو)

المطربة العراقية نوفا عماد (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة العراقية نوفا عماد أجدد أعمالها الغنائية «وينك»، والتي تجمعها لأول مرة مع الفرقة العراقية «قبيلة الوحوش».

نوفا عماد، مغنية وملحنة عراقية مقيمة في كندا، تنحدر من عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة العراقية الشهيرة سيتا هاكوبيان، ووالدها المخرج العراقي عماد بهجت، وتمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، وضعت بصمتها المميزة في تترات المسلسلات الدرامية العالمية والعربية، منها المسلسل الكندي الشهير «Sanctuary»، وخطفت قلوب جمهورها المصري بتقديمها أغنيات مسلسل «السبع وصايا».

وأطلقت نوفا ألبومها الغنائي الرسمي الأول منذ ثلاث سنوات بعنوان «خايف عليه»، وضم 9 أغنيات، ثمان منها باللغة العربية، وواحدة بالفرنسية، وتم تسجيله في بلدان مختلفة من العالم كالأردن ولبنان ومصر وفرنسا وبراغ وكندا وأميركا، منها أغنيات «قررت أنساك» و«يا طير» و«هاي العراقية» و«الأمل».