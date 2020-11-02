العثور عل تمثال جنائزي في طلميثة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 10:47 صباحا
مواطن في طلميثة يعثر على تمثال جنائزي من الحجر الجيري (فيسبوك)

سلم المواطن القاسي صالح القاسي تمثالًا جنائزيًّا من الحجر الجيري بيد واحدة إلى مكتب آثار طلميثة.

وتولى مدير المتحف استلام التمثال، الذي أُعدت له بطاقة معلومات، حسب النموذج المعد من لجنة استلام القطع الأثرية بالمصلحة.

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وتتقدم مصلحة الآثار الليبية ومكتب آثار طلميثة بالشكر والتقدير للمواطن القاسي صالح القاسي، ولكل سكان طلميثة على اهتمامهم بهذا الموروث، وفق ما جاء في منشور الهيئة على «فيسبوك»، الجمعة.

وأعلن مكتب الإعلام بالمصلحة أنها ستكرم قريبًا كل مَن سلم قطعة أثرية في طلميثة وضواحيها.

مواطن في طلميثة يعثر على تمثال جنائزي من الحجر الجيري (فيسبوك)
مواطن في طلميثة يعثر على تمثال جنائزي من الحجر الجيري (فيسبوك)
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