مواطن في شحات يسلم قطعة أثرية تعود إلى العصر الروماني

قطعة أثرية عثر عليها أحد مواطني شحات، 27 يناير 2020، (وال البيضاء)

سلم أحد مواطني مدينة شحات، ويدعى ميلود التلع، قطعة أثرية لمصلحة الآثار التابعة إلى الحكومة الموقتة.

وتتمثل القطعة في رأس من الجرانيت الأسود «جنائزي» لامرأة، وهي تعود إلى العصر الروماني، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الأربعاء.

يذكر أن مصلحة الآثار تسلمت من المواطنين، العديد من القطع الأثرية، والتي تعود إلى أزمنة تاريخية مختلفة، لحضارات كانت قائمة على السواحل الليبية، وذلك خلال الفترة الماضية.

ومدينة شحات تعرف بـ«قورينا» و«سيرين» أيضًا، وقد أنشأها اليونانيون في العام 631 قبل الميلاد، ولها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، إذ تعاقبت عليها العديد من الحضارات، ما يجعلها تحوي العديد من القطع الأثرية الخاصة بحقب تاريخية مختلفة.