كوثر بن هنية: صورة للعذراء ألهمتني فكرة «الرجل الذي باع ظهره»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 04:14 مساء
كوثر بن هنية خلال المؤتمر (بوابة الوسط)

كشفت المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، أنها استوحت فيلمها «الرجل الذي باع ظهره» من قصة حقيقية لفنان رسم لوحة للعذراء مريم على ظهر رجل سويدي، وأنها شاهدت هذا العمل الفني وتأثرت به بشكل كبير وظلت في خيالها تلك الفكرة وتأثرت بها كثيرًا.

وأضافت بن هنية، خلال المؤتمر الذي أداره الناقد محمد عاطف ضمن فعاليات مهرجان «الجونة السينمائي»، الأحد، أن الفكرة تبلورت نتيجة وجود سوريين حولها، وبالتالي تنبهت إلى أن فكرة «الرجل الذي باع ظهره» من الممكن أن تكون لشاب سوري، وبدأت العمل على السيناريو.

وأوضحت المخرجة التونسية أنها اختارت بطل الفيلم يحيى مهايني بعد اختبارات عديدة لعدد من الممثلين، واستقرت في النهاية على يحيى، مشيرة إلى أنها طلبت منه أن يتحدث الإنجليزية بلكنة عربية، لأنه في الفيلم سوري، وتدور باقي أحداث الفيلم في بلجيكا وبالتالي يجب أن يتكلم الإنجليزية.

واستكملت كوثر حديثها بأن مشاركة مونيكا بيلوتشي لم تكن صعبة وأنها حاولت أن تمنحها شكلًا مختلفًا عن الشكل المعروف عن مونيكا، ولذلك فضلت أن تقدمها كشقراء لتكون مناسبة لدورها بالفيلم.

طالع: «شقيقات في حب السينما»: نريد التعبير عن وجودنا ولا نتبع أية جهة

وأضاف نديم شيخوريه حبيب المشارك في إنتاج الفيلم أن مونيكا بيلوتشي شاركت في العمل دون تردد أو طلبات، وأنها كانت لديها نفس فكرة كوثر حول تحولها لشقراء بالعمل، وأنها شاهدت فيلم كوثر السابق «على كف عفريت» وبعدها وافقت على العمل بعد قراءة السيناريو.

ومن ناحيته، قال يحيى مهايني إن سيناريو الفيلم كان متماسكًا، وإنه شارك كوثر في دراسة الشخصية وإنه دومًا يفضل احترام النص، والالتزام به.

فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، يتناول قصة سام، شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربًا من الحرب في بلاده دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأميركي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد، شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض «الرجل الذي باع ظهره» عالميًّا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان «فينيسيا السينمائي».

كوثر بن هنية خلال المؤتمر (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يغرد بالعربية في مواجهة الغضب العربي والإسلامي: «نحترم الاختلاف بروح ...
عربى
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
(13- صفر).. أياكس يحقق فوزا تاريخيا في الدوري الهولندي (فيديو)
رياضة عالمية
استئناف تصدير النفط الخام من ميناء الزاوية النفطي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي