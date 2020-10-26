بالصور: النجوم في افتتاح فيلم «200 متر» بـ«الجونة السينمائي».. ومخرجه يحصد جائزة مينا مسعود

أمير رمسيس، يمين، وأمين نايفة بعد استلامه جائزة مينا مسعود (خاص لـ بوابة الوسط)

حضر عدد كبير من الفنانين مساء الأحد، افتتاح الفيلم الفلسطيني «200 متر» للمخرج أمين نايفة، الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان «الجونة السينمائي».

وحضر العرض الفنانون خالد النبوي، صبري فواز، ليلى علوي، إلهام شاهين، بسمة، والمخرج أحمد شفيق، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته روجينا، وغيرهم.

وقبل عرض الفيلم حصل المخرج أمين نايفة على بجائزة مؤسسة مينا مسعود الخيرية «EDA»، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، حيث تقدم المؤسسة جائزة ضمن فعاليات مهرجان «الجونة» بشكل سنوي، وأعلن مينا مسعود الجائزة من خلال رسالة مصورة.

الفيلم فاز من قبل بجائزة الجمهور في قسم «أيام فينيسيا السينمائية» في الدورة الـ77 لمهرجان «فينيسيا السينمائي»، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، إيطاليا، السويد، وهو العمل الذي ينافس علي جوائز مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان، ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بينهما 200 متر فقط، وتفرض ظروف معيشتهما غير الاعتيادية تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع مصطفى لعبور الحاجز الأمني لكنه يُمنع من الدخول، وهنا تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مفزعة، وشارك الفيلم كمشروع في منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة الافتتاحية لمهرجان «الجونة السينمائي»، حيث فاز بجائزة «مينتور أرابيا» لتمكين الشباب والأطفال.

أمين نايفة بعد حصوله على جائزة مينا مسعود (خاص لـ بوابة الوسط)

إلهام شاهين وليلى علوي على السجادة الحمراء لفيلم «200 متر» (خاص لـ بوابة الوسط)

بشرى على السجادة الحمراء لفيلم «200 متر» (خاص لـ بوابة الوسط)

بسمة على السجادة الحمراء لفيلم «200 متر» (خاص لـ بوابة الوسط)