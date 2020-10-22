«شاهد VIP» تكشف عن مجموعة من الأعمال الجديدة.. وتمنح بلدان المغرب العربي تخفيضا مدى الحياة

تعرض منصة "شاهد" مجموعة من الأعمال الجديدة (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت منصة «شاهد VIP» توفير عرض خاص لجمهورها في مصر وبلدان المغرب العربي، قوامه تخفيض بقيمة 40% على الاشتراك مدى الحياة، وذلك عند استخدام خدمة الدفع بالبطاقات المصرفية فقط، علما بأن العرض سارٍ لغاية 22 نوفمبر 2020.

في سياقٍ متصل، كانت «شاهد VIP» أعلنت أخيرا عن إطلاق مجموعة من الأعمال التي تندرج تحت «أعمال شاهد الأصلية» و«عروض شاهد الأولى»، آخرها:

- المسلسل الدرامي «نمرة اتنين»، بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يطلون في حلقات منفصلة - متصلة دراميا، وأبرزهم: عمرو يوسف، صبا مبارك، نيللي كريم، منى زكي، آسر ياسين، أروى جودة، ماجد الكدواني، شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، سارة طيبه، يعقوب الفرحان، أمينه خليل، إياد نصار، أحمد السعدني، وآخرين الذي يبدأ عرضه 29 أكتوبر الحالي.

- الموسم الثاني من الدراما العربية «عروس بيروت»، بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

- مسلسل «اسود فاتح»، من «عروض شاهد الأولى»، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، معتصم النهار.

- الجزء الرابع من مسلسل «الهيبة» والذي يُعرض بموسم جديد قريبا على «شاهد VIP» بطولة تيم الحسن، ديما قندلفت وآخرين.

- الموسم الثاني من الدراما المغربية «شهادة ميلاد» بطولة فاطمة خير، عبدالإله رشيد، أحلام الزعيمي، فريد الركراكي، هاجر كريكع، سامي الفكاك وآخرين.

- الموسم الثالث من الدراما المغربية «أسرار النساء»، بطولة مارية نديم، سكينة درابيل، بديعة الصنهاجي، مهى البخاري.

- الفيلم الجزائري «بابيشة»: بطولة سمير الحكيم، لينا خوضري.

عروض شاهد الأولى

وعرضت «شاهد VIP» الفترة الماضية مجموعة مُختارة من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية التي تندرج تحت «أعمال شاهد الأصلية» و«عروض شاهد الأولى»، ومنها على سبيل المثال:

- مُسلسل «ليه لأ» بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي، وهاني عادل، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.

- مُسلسل «جمجموم وبمبم» بطولة محمد سلام ومحمد عبدالرحمن ومحمد ثروت.

- مُسلسل «مملكة إبليس» بطولة غادة عادل، ورانيا يوسف، وأحمد داوود، وسلوي خطاب، وصبري فواز.

- مُسلسل «الحرامي» بطول رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش.

- فيلم «صاحب المقام» بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد.

- فيلم «الحارث» بطولة أحمد الفيشاوي، وياسيمن رئيس، وباسم سمرة، وعلي الطيب، وأسماء جلال.

- فيلم «عقدة الخواجة» بطولة حسن الرداد، وحسن حسني، وماجد المصري، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي.