في مثل هذا اليوم رحل الشهيد سليمان الضراط

شهيد الواجب سليمان الضراط

الشهيد سليمان الضراط

في مثل هذا اليوم رحل عنا الشهيد سليمان مصطفى الضراط ، هذا الاسم، الذي اطلقناه على مجمع رياضي يعد من معالم مدينة بنغازي، واصبح اسم يتداوله الجيل الجديد ولا يعرف معظمهم عنه شيئا.

ولد في بنغازي سنة 1938 وتحصل على إجازة التدريس سنة 1958، وباشره باقتدار. العام 1956 أنتسب إلى الحركة الكشفية، فاحبها وتشرب نبل وسمو مبادئها فساهمت في تكوينه، فجعلت منه سبقا لكل عمل خير تطوعي، فكان من اوائل الذين انطلقوا نحو المرج عقب كارثة زلزال المرج يوم 12 /2 / 1963، فأندفع ينقذ ما يمكن إنقاذه مساهما في كل اعمال الإنقاذ، ولم يعد إلى أهله أياما حتى استقر الحال فمنح، على استحقاق "وسام المرج الذهبي" بدرجته الأولى.

كان عضواً بارزاً في نادي التحدي وبخاصةً في لعبتي السلة والطائرة، وتولى رئاسة اتحاد كرة الطائرة، ونال شارة تحكيمها الدولية. وبرز أيضاً في عضوية الاتحاد الفرعي للسلة، ثم اختير فيما بعد عضواً بالاتحاد العام للسلة ورئيساً للاتحاد الفرعي ببنغازي.

وفيما كان ظهر يوم الخميس يوم 19 رمضان، الموافق 1973/10/19 قريبا من شارع "أقزير" ببنغازي شب حريق هائل، فاندفع بإخلاص المؤمن وهمة الإنسانية الحقيقية باذلا كل جهد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن إرادة السماء استعجلت رفعه إلى جنات الخلد، وهو في ريعان شبابه، فسيرته العطرة طوال حياته جعلته في مصاف الابرار، الذين اعدت الجنة لأمثالهم.

نادي الهلال الرياضي يكرمه

كلمة من رفيقه القائد محمد جحا الهوني في ذكراه

القائد محمدجحا الهوني رفيقه في التدريس وفي الكشاف

نادي الهلال الرياضي يكرمه

رفاق مسيرته

رفيقه بودلال في تأبينه

وكلمة في حقه من القائد الكشفى عبدلقادر غوقه

رفاق دربه من رجال الكشافة الليبية