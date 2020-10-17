«منشورات المتوسط» تصدر «هذا الجسد.. هذا الضوء»

ديوان «هذا الجسد.. هذا الضوء» (الإنترنت)

تصدر ديوان «هذا الجسد.. هذا الضوء» للشاعرة الإيطالية المعاصرة، ماريا جراتسيا كالاندرونه، قائمة إصدارات سلسلة الشعر الإيطالي عن دار منشورات المتوسط.

ويقدم الكتاب مختارات شعرية لأهم ما كتبت هذه الشاعرة، والكاتبة المسرحية، والناقدة، والصحفية، وقد أعد الكتاب وترجمه الشاعر والمترجم السوري أمارجي ، الذي يشرف على هذه السلسلة ويحررها، حسب «الأهرام».

ويقول الناقد الإيطالي أندريا كورتلسا، في مقدمة الكتاب، «أعرف القليل من الأمثلة الحداثية على تطور يماثل ذلك الذي أحرزته في السنوات الثلاث الأخيرة ماريا غراتسيا كالاندرونه، ويأتي الكتاب في 64 صفحة من القطع المتوسط».

يذكر أن ماريا جراتسيا كالاندرونه، شاعرة، وكاتبة مسرحية، وصحفية إيطالية من مواليد ميلانو 1964، مقيمة في روما، وتعمل مؤدية مسرحية، كما أنها معدة ومقدمة برامج ثقافية في إذاعة RAI Radio 3، وناقدة أدبية في مجلة «Poesia» العالمية وفي صحيفة Il Manifesto وغيرها من كبريات الصحف الإيطالية. من مجموعاتها الشعرية: «محك الذهب» (1998)، و»القردة الضالة» (2003)، و»كما لو بعزم رسن متوقد» (2005)، و»الآلة المسؤولة» (2007)، و»على فم الجميع» (2010)، و»صنيع حياة مولودة» (2010)، و»الميلودراما اللانهائية، رواية زائفة مع ڤيڤاڤوكس» (2011)، و»سلسلة أحفورية» (2015)، و»أنا الآخرون» (2018). حازت على عديد الجوائز، منها جائزة بازوليني (2003)، وجائزة نابولي (2010). ترجمت قصائدها إلى عدة لغات.

أما عن المترجم أمارجي وهو اسم الشهرة للشاعر والمترجم السوري رامي يونس. فوُلد بمدينة اللاذقية في 9 مارس، سنة 1980. صدر له شعرًا: «ن»، 2008. بيرودجا: «النص- الجسد»، 2009. «ملاحات إيروسية»، 2011. «وردة الحيوان»، 2014، (صدرت بالإيطالية عن دار تزونا كونتمبورانيا، روما، 2015). «بفم مليء بالبرق»، (شذرات)، 2019.» فيلولوجيا الأزهار»، 2020. «شكل الصمت»، 2020، (بطبعة ثنائية اللسان، بالإيطالية والعربية، عن دار إديتي في باليرمو). وصدر له في الترجمة عن الإيطالية عدة كتب منها: الأرض الميتة، غابرييل دانونتسو، 2012. «الأعمال الأدبية»، ليوناردو دافنشي، 2015. «شجرة القنفذ والرسائل الجديدة»، أنطونيو غرامشي، 2016. «البحر المحيط»، ألساندرو باريكو، 2017. «واحد ولا أحد ومائة ألف»، لويجي بيراندللو، 2017. «زهرة القيامة: عجائب الألفية الثالثة»، إمليو سالغاري، 2018، والكتب الثلاثة الأخيرة صدرت عن منشورات المتوسط . كما ترجم كذلك: «غيرة اللغات»، أدريان برافي، 2019. «سنة ألف و993»، جوزيه ساراماجو، 2019.