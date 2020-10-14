البدء بصيانة المسرح الوطني بمدينة بنغازي

خشبة المسرح الوطني بمدينة بنغازي. (الوسط)

انطلقت أعمال الصيانة بالمسرح الوطني بمدينة بنغازي، تحت إشراف «مشروع التغييرات والتحويرات» ببلدية بنغازي، ومكتب الثقافة بنغازي.

وقال المشرف التابع لمكتب الثقافة بنغازي عبدالسلام الطيرة لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء إن «التغييرات شملت كل المسرح بكل تفاصيله وتحويلات كبيرة أجريت عليه».

وأضاف: «المشروعات التابعة لرئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة هي المتكفلة بهذه الصيانة، حيث جرى تقديم مقاصة لصيانة المسرح بنسبة 30% وجرت الموافقة وأضفنا مقاصة أخرى لتكون الصيانة بنسبة 100%».

يذكر أن المسرح الوطني بمدينة بنغازي من المسارح القديمة التابعة لوزارة الإعلام والثقافة، وقد تأسس العام 1968 بمجموعة من الفنانين الذين كانوا أعضاء بالمسرح الشعبي بنغازي، ومنهم الفنان سالم فيتور وعبدالفتاح الوسيع وإبراهيم الخمسي ورافع نجم وإبراهيم العريبي ورجب إسماعيل وسعد الشهيبي، وانتقل إلى منطقة السلماني ببنغازي في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

واجهة المسرح الوطني بمدينة بنغازي. (الوسط)