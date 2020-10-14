عمرو يوسف يعود للتعاون مع طارق العريان في «نمرة اتنين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 03:20 مساء
الفنان المصري عمرو يوسف (أرشيفية: الإنترنت)

ظهر الفنان المصري عمرو يوسف في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل «نمرة اتنين»، حيث أطلقت منصة «شاهد. نت» الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.

وطرح عمرو تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا: «يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟». ويقوم عمرو ببطولة حكاية «الناحية التانية» في المسلسل، التي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبدالخالق وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تلفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق، وفقا لبيان.

المسلسل من إنتاج «شاهد.نت»، وتم تصويره في ست دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال ثماني حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم: عمرو يوسف، ومنى زكى، ونيللى كريم، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وشيرين رضا، وإياد نصار، واللبناني عادل كرم، وصبا مبارك، وأحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وبهذا يُعد «نمرة اتنين» تعاونا جديدا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام «ولاد رزق». كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة للنجم عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله «الملك» المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.

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