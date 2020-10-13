عرض فيلم «نوماندلاند» بمهرجان لوميير السينمائي

عرض فيلم «نوماندلاند» بمهرجان لوميير السينمائي (أرشيفية:انترنت)

عرض بمهرجان لوميير السينمائي في فرنسا الفيلم الأميركي «نوماندلاند»، الثلاثاء ضمن فعالياته، الفيلم بطولة النجمة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على جائزة الأوسكار وإخراج كلوي تشاو.

وتجمع أغلب التوقعات أن الفيلم سيكون الحصان الأسود في جوائز الأوسكار، خصوصا بعد حصوله على أهم الجوائز العالمية من أكبر المهرجانات، ومن المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة في دورته المقبلة الـ42، وفقا لموقع «اليوم السابع».

شارك الفيلم ضمن فعاليات مهرجاني فينسيا ونال جائزة الأسد الذهبي، وشارك في مهرجان تورونتو ونال جائزة الجمهور، وتدور أحداثه عن ميلدريد هايز، التي تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجاني فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبي مأمور شرطة البلدة التي تعيش فيها للوقوف إلى جوارها في القضية، خصوصا أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط في القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم إلى نشوب معركة بين الأم والقانون في بلدة إيبينغ.