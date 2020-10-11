سهام الخزوز تقدم نيللي كريم في أولى تجاربها الإماراتية

الفيلم هو أولى بطولات نيللي كريم في السينما الإماراتية (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل المخرج التونسي مجدي سميري تصوير فيلمه الجديد «الثلاثاء 12» في دبي.

الفيلم تتصدر بطولته النجمة المصرية نيللي كريم، بمشاركة باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم من خلال قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد، يبلغن من العمر 14 عامًا، يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية. كل واحدة من بطلاتنا تواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، «أمل» رياضية و«سلمى» عازفة بيانو و«نور» راقصة، متمردات لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة «I see media» رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.

وسهام تحمل أيضا الجنسية الكندية ودرست بها السينما.

والفيلم تم تنفيذه أيضا بدعم من «توفور» و«فيلم كوميشن» أبوظبي.

«الثلاثاء 12» سيتم الانتهاء من تصويره قريبا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى، قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكدت سهام أنها سعيدة أن يكون أول أفلامها معبرا عن رؤيتها لحياة الأجيال الجديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنت أن يصل الفيلم لكل بيت عربي وإماراتي.

المنتجة سهام الخزوز في كواليس الفيلم (خاص لـ بوابة الوسط)