هند صبري سعيدة بحصول برنامج الأغذية العالمي على نوبل للسلام

هند صبري أثناء جولاتها كسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة التونسية هند صبري، سفيرة برنامج الأغذية العالمي، عن سعادتها وفخرها بحصول البرنامج الذي تنتمي إليه على جائزة نوبل للسلام للعام الحالي.

وقالت هند: «فخورة بأنني فرد من عائلة برنامج الأغذية العالمي، الذي أشرُف بكوني سفيرة لهم لأكثر من عشرة أعوام.. أهنئ نفسي وزملائي بالمنظمة عبر العالم بحصولها على جائزة نوبل للسلام، وهو تأكيد لنا جميعا أن السلام العالمي لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع في كل مكان».

وكان البرنامج قد أعلن اختيار الفنانة هند صبري سفيرة له في الشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عالمي في 12 من يناير 2010.

ومنذ هذا التوقيت قامت الفنانة التونسية بالكثير من الرحلات والأنشطة تحت مظلة البرنامج، منها برامج الأغذية المدرسية في مصر وتونس، وزيارة مخيم الزعتري بالأردن للاجئين السوريين، وأيضا زيارة لاجئين سوريين بلبنان، وأخيرا قامت بزيارة مخيم الروهينغا وهو أكبر مخيم لاجئين في العالم في نوفمبر 2019.

هند صبري أثناء جولاتها كسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

هند صبري أثناء جولاتها كسفيرة لبرنامج الأغذية العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)