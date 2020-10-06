شمس الكويتية الفنانة الأجرأ في «قعدة رجالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 02:50 مساء
شمس الكويتية في كواليس برنامج «قعدة رجالة» (خاص لـ بوابة الوسط)

صراحة مطلقة وجرأة بلا حدود للفنانة شمس الكويتية، التي تحل ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج «قعدة رجالة» في موسمه الثالث، التي ستعرض السبت المقبل 10 أكتوبر.

وواجه الرجال الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، كل أنواع الردود، بدايةً من الدبلوماسية، وحتى الصراحة المطلقة، حيث قالت على الرجل الذي تستفزه ملابس المرأة «لديه سعار جنسي»، وأن لا نعطي لمَن ليس برجل حقيقي حجمًا، فكيف سيتعامل الرجال الثلاثة مع شمس الكويتية؟

يعتبر برنامج «قعدة رجالة» أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزآه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة.

وأطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو، وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث يستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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