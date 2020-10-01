وزيرة الثقافة المصرية تستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون الثقافي بين البلدين

وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبدالدايم تستقبل، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفريديريك بوتيه (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الأربعاء، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة وفريديريك بوتيه النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية وعضو البرلمان الفرنسي لبحث سبل دعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وخلال اللقاء قالت عبدالدايم إن القوى الناعمة إحدى وسائل توطيد أواصر الصداقة وجسرا للتواصل بين الشعوب، وأوضحت قوة وعمق العلاقات بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى ثراء الإبداع في الدولة الأوروبية على المستويين التاريخي والمعاصر والتقارب الوجداني والثقافي بين المجتمعين الصديقين، وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التبادل الفكري والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية التوسع في خطط تبادل البعثات الفنية التعليمية.

من جانبه قال السفير الفرنسي إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتي تعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيرا إلى دور المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة في التعاون بينهما، وأبدى سعادته بالمشاركة الفرنسية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر، منها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووجه الدعوة لوزيرة الثقافة لزيارة باريس ومقابلة نظيرتها الفرنسية روزلين باشلو التي يعرف عنها عشقها علم المصريات والموسيقى الكلاسيكية.

وفى ختام اللقاء قدم السفير ميدالية البرلمان الفرنسي التذكارية لوزيرة الثقافة التي أهدته مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة.