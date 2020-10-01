تمثال هاري بوتر يحلق في ساحة ليستر في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 11:07 صباحا
أشخاص ينظرون الى تمثال هاري بوتر في ساحة ليستر بلندن يوم الأربعاء (رويترز).

 كشف النقاب الأربعاء في ساحة ليستر بمدينة لندن عن تمثال للساحر الصغير هاري بوتر وهو يطير على مكنسته من طراز نيمبوس 2000 فوق ملعب رياضة الكويديتش في مدرسة هوجوارتس للسحر.

والتمثال المصنوع من البرونز يمثل بوتر كما جسده الممثل دانييل رادكليف ويقع على بعد خطوات من المكان الذي شهد العرض العالمي الأول لفيلم «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» (هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون) أول أجزاء السلسلة الشهيرة في نوفمبر 2001، وفقا لوكالة ورتيزر.

وقال روس مورجان، الرئيس التنفيذي لمنظمة «وسط لندن» للأعمال «يمثل هاري بوتر أهمية بالغة في الأدب والمسرح وبالطبع في السينما»، وأضاف «نعرف أن هناك محبين لهاري بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم في وست إند وساحة ليستر».

وينضم بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى من الأفلام مثل لوريل وهاردي وماري بوبينز ومستر بين وبادينجتون ليكون جزءا من معرض «مشاهد في الساحة» السينمائي في الساحة.

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