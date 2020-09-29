جيمس كاميرون: الجزء الثاني من «أفاتار» جاهز للعرض

المخرج الكندي جيمس كاميرون (رويترز)

أعلن المخرج جيمس كاميرون في مقابلة مع النجم أرنولد شوارزنيغر، الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم «أفاتار» Avatar، وقال كاميرون إن الفيلم اكتمل بنسبة 100% وجاهز للعرض، بعد تأجيل موعد طرحه لـ8 مرات.

وكان تصوير الجزء الثاني من الفيلم بدأ في نهاية العام الماضي، واستمر إلى بداية العام الجاري، وكشفت شركة 20th Century أول صورة من كواليس تصوير العمل، من خلال الحساب الرسمي للفيلم على «تويتر»، وكشفت الصورة أربعة من أبطال العمل، وهم يقومون بالتصويرمن أحد حمامات السباحة، حيث إن الجزء الجديد من الفيلم سيدور بشكل أكبر تحت المياه، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وظهر في الصورة كل من زوي سالدانا وسام ورثينجتون وكيت وينسلت وكليف كورتيس في حمام سباحة يستخدم لالتقاط الحركة تحت الماء، ويحمل الخزان نفسه كمية هائلة من المياه تبلغ 900 ألف غالون.

وكان المخرج جيمس كاميرون أكد تفاؤله الشديد بطرح الفيلم في موعده رغم تأجيل التصوير قبل شهرين من الآن بسبب فيروس «كورونا»، إلا أن المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديدًا في 17 ديسمبر من العام المقبل.