الخميس.. فيديو كليب جديد للفنان التونسي صابر الرباعي

الفنان التونسي صابر الرباعي (خاص الوسط)

يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لإطلاق فيديو كليب جديد الخميس 1 أكتوبر، بعنوان «جريدة الرجل الثاني» من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل.

فيديو كليب «جريدة الرجل الثاني» تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف، واستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، واستخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، وفقا لموقع «اليوم السابع».

صابر الرباعي، مغنٍّ تونسي، أطلقت مجلة «شاشتي» المصرية عليه لقب أمير الطرب العربي العام 2007 ، وحصل صابر على العديد من الجوائز، أهمها الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم «أتحدى العالم»، وأفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم «أجمل نساء الدنيا»، وأفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن ألبوم صابر 2011، وعد حبايبك، أفضل أغنية عربية، وأفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.