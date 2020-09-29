الخميس.. فيديو كليب جديد للفنان التونسي صابر الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 10:03 صباحا
الفنان التونسي صابر الرباعي (خاص الوسط)

يستعد الفنان التونسي صابر الرباعي لإطلاق فيديو كليب جديد الخميس 1 أكتوبر، بعنوان «جريدة الرجل الثاني» من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل.

فيديو كليب «جريدة الرجل الثاني» تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف، واستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، واستخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، وفقا لموقع «اليوم السابع».

صابر الرباعي، مغنٍّ تونسي، أطلقت مجلة «شاشتي» المصرية عليه لقب أمير الطرب العربي العام 2007 ، وحصل صابر على العديد من الجوائز، أهمها الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم «أتحدى العالم»، وأفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم «أجمل نساء الدنيا»، وأفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن ألبوم صابر 2011، وعد حبايبك، أفضل أغنية عربية، وأفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تؤكد الدور الحيوي للنوم في بناء المخ