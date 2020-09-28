«يوم الفرح» و«طبيب السعادة» بمركز الثقافة السينمائية المصرية

بوستر فيلم «طبيب السعادة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما المصرية برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، أمسية ثقافية، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتتضمن الأمسية عرض الفيلم الروائي القصير «يوم الفرح» للمخرج مصطفى وفيق، والفيلم التسجيلي «طبيب السعادة» للمخرج شريف جابر.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بمشاركة المخرجيْن، ويديرها الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام الثقافة السينمائية.

ويقام العرض بمقر مركز الثقافة السينمائية، ٣٦ شارع شريف (وسط القاهرة)، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، التي تشمل ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لقاعة السينما،

والمرور من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.