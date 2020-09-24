رحيل أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 11:38 صباحا
جولييت غريكو في باريس (أ ف ب)

توفيت أيقونة الأغنية الفرنسية جولييت غريكو الأربعاء عن 93 عاماً، وفق ما أفادت عائلتها.

وقالت العائلة إنّ جولييت غريكو فارقت الحياة الأربعاء 23 سبتمر 2020 محاطة بالمقرّبين في منزلها الذي طالما أحبته، في راماتويل (جنوب-شرق)، كانت حياتها استثنائية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضافت «كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاماً»، في إشارة إلى تعرّضها في 2016 لجلطة دماغية، وهو العام الذي فقدت فيه أيضاً وحيدتها لورانس-ماري.

وكانت الراحلة قالت في حوار مع أسبوعية «تيليراما» في يوليو الماضي، إنّها تفتقد (الغناء) كثيراً، الغناء هو سبب وجودي! الغناء كل شيء.

وقال مدير جولتها الأخيرة الكسندر بو «رحلت سيدة عظيمة»، مضيفاً أنّها كانت متعبة منذ مدة ولكن ظلّ إدراكها يقظاً، ومقابلتها مع تيليراما خير دليل.

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