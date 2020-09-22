الحكومة الموقتة تكلف مديرا جديدا للإذاعة والتلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 12:43 مساء
المهندس عمر بوخطوة المدير الجديد للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي. (الإنترنت)

كلفت الحكومة الموقتة، المهندس عمر بوخطوة مديرًا جديدًا للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي، خلفًا للمدير السابق حاتم العريبي الذي أعفاه مجلس الوزراء من منصبه وفقًا للقرار رقم (654) لسنة (2020).

وأشار مجلس الوزراء في قراره رقم (662) لسنة (2020) القاضي بتكليف مدير عام جديد إلى أنه «يعمَل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه»، مطالبًا «الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية».

يذكر أن المهندس عمر بوخطوة حاصل على الدبلوم العالي من معهد التلفزيون الفرنسي «INA»، وشغل سابقًا عدة مناصب بالاذاعة الليبية منها رئيس قسم التشغيل والصيانة، وقسم التخطيط والمتابعة ومدير إدارة الهندسة الإذاعية، والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية.

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