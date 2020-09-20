إعادة عرض «تحت السيطرة» على «إم بي سي مصر 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 04:09 مساء
بوستر مسلسل «تحت السيطرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ قناة «إم بي سي مصر 2» عرض مسلسل «تحت السيطرة» يوميا بداية من الإثنين، في تمام الثامنة مساءً.

يناقش «تحت السيطرة» بجدية وبصورة غير تقليدية نظرة المجتمع لمن يقع فريسة لإدمان المخدرات، وكيف يمكن أن يؤثر تعامل المحيطين على المدمن بشكل سلبي أو إيجابي، ويتطرق إلى آليات العلاج من الإدمان وأهمية الدعم النفسي والمعنوي للمدمن في طريق التعافي.

تبدأ الأحداث عندما تعود نيللي كريم «مريم» مع زوجها ظافر العابدين «حاتم» إلى مصر، بعد أن قضيا خمس سنوات في دبي، لم يكن «حاتم» يعلم شيئا عن حياة «مريم» قبل تعارفهما وزواجه منها في دبي، ولكن بعد عودته إلى مصر يبدأ في اكتشاف أسرار ماضي «مريم» الذي لم تخبره به قبل ارتباطهما خوفا من رد فعله تجاهها، خصوصا عندما رغب «حاتم» في الإنجاب، لكن «مريم» أصرت على الرفض دون أن تبدي سببا واضحا لرفضها وخوفها من أن تصبح أمًّا، حتى يكتشف أنها كانت مدمنة للمخدرات قبل الزواج فيقرر «حاتم» الابتعاد عنها.

يجمع مسلسل «تحت السيطرة» نُخبة من النجوم منهم نيللي كريم وظافر العابدين وهاني عادل ومحمد فراج وأحمد وفيق وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.

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