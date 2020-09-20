وزيرة الثقافة المصرية تتفقد «ليسيه الحرية» تمهيدًا لافتتاحه أكتوبر المقبل

من زيارة وزيرة الثقافة المصرية لمسارح الإسكندرية (خاص لـ بوابة الوسط)

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الجمعة، مسرح «ليسيه الحرية» بالإسكندرية، حيث تابعت أعمال الإحلال والتجديد بالمسرح، تمهيدا لافتتاحه مع احتفالات نصر أكتوبر المقبل.

وافتتحت أيضا معرض «سينوجرافيين» الإسكندرية بمسرح بيرم التونسي والمستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس القطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح والمسرحيين بالإسكندرية.

وشهدت الوزيرة مع جمهور مسرح بيرم التونسي عرضي «ذهب الليل» و«جوازة ست نجوم» ضمن مبادرة «المؤلف المصري»، التي أطلقها البيت الفني للمسرح الشهر الماضي، وتشرف عليها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح.

وأعرب الفنان إسماعيل مختار عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تقدمه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للمسرح والمسرحيين، من خلال دعمها الدائم لمبادرات البيت الفني للمسرح، وتقديم كل التسهيلات لتنفيذها بأفضل صورة ممكنة.

مسرح ليسيه الحرية كان قد بدأ عمليات الإحلال والتجديد منذ شهر مارس من العام الماضي، حيث تم تجديد منظومة الدفاع المدني على أحدث التقنيات الحديثة، كما تم تجديد غرف الممثلين، والمقاعد وتحديث واجهات المسرح وأثاثه بالكامل.