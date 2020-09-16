نجوم مصر والخليج يحتفلون مع الجمهور السعودي بالعيد الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 04:02 مساء
بوستر حفلات العيد الوطني في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت الهيئة العام للترفيه وبنش مارك عودة الحفلات بالمملكة السعودية، وذلك مع احتفالات العيد الوطني السعودي الـ90، حيث ستتنوع الحفلات ما بين نجوم السعودية والخليج ومصر، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والحفلات من تنظيم بنش مارك عمرو زكي ومحمد زكي.

وعن الاستعدادات الأمنية والوقاية من أجل مواجهة فيروس «كورونا»، أكد محمد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة «Benchmark» أن الشركة مع الهيئة تعمل بشكل كبير من أجل وسائل الأمان للجمهور، واعتمدت على ذلك «distanciation sociale» على المسرح وبين الجمهور، كذلك في طريقة دخولهم المسرح والخروج منه بعد انتهاء الحفل، لأن بالأساس والأهم لديهم سلامة وصحة الجمهور السعودي والعربي، الذي اشتاق وسعيد لعودة الحفلات بعد انقطاع شهور بسبب جائحة «كورونا».

ومن المقرر أن يشارك سبعة نجوم في تلك الحفلات، ولمصر النصيب الأكبر، حيث يشارك أربعة من أهم نجومها في هذه الحفلات، وهم أحلام في 22 سبتمبر، وعبادي الجوهر ٢٣ سبتمبر، وداليا مبارك 24 سبتمبر، وأنغام وتامر عاشور ومحمد حماقي 25 سبتمبر، وعمرو دياب 26 سبتمبر.

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