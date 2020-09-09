عرض فيلم «شارع حيفا» في مركز «درب 1718» الثقافي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 10:26 صباحا
بوستر فيلم "شارع حيفا" (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض الفيلم العراقي «شارع حيفا» للمخرج مهند حيال في مركز «درب 1718» الثقافي السبت 19 سبتمبر الساعة 7 مساءً (غرينتش +2)، وبذلك يستأنف جولته في مصر التي بدأت بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، حيث فاز بجائزتي أفضل فيلم وممثل في مسابقة «آفاق عربية»، ثم حصل على عروض كاملة العدد في سينما زاوية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد العام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا، أحد أخطر الأماكن التي تعاني الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة.

يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه.

تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

«شارع حيفا» من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر، أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة «Sumerian Dream Productions» (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة «Wide Management» التوزيع عالميًّا، بينما تقوم «MAD Solutions» بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

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