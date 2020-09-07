وفاة المخرج جيري مينزل الحائز «أوسكار»

وفاة جيري مينزل المخرج التشيكي الحائز «أوسكار» (أرشيفية:انترنت)

توفي المخرج التشيكي البارز جيري مينزل، الذي حصل فيلمه «كلوزلي ووتشد‭ ‬ترينز« (قطارات مراقبة عن كثب) في العام 1966 على جائزة «أوسكار» كأفضل فيلم أجنبي، عن 82 عامًا، في منزله السبت، وفقًا لما ذكرته زوجته أولغا مينزيلوفا على صفحتها على «فيسبوك».

وظهر مينزل ضمن الموجة الجديدة من مخرجي السينما التشيك في ستينات القرن الماضي ومنهم أيضًا ميلوش فورمان مخرج الفيلمين الشهيرين (طار فوق عش الوقواق) و(أماديوس) والمخرجة الرائدة فيرا تشيتيلوفا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكان مينزل يعاني مشكلات صحية خطيرة ولم يظهر في مناسبات عامة منذ أن أُجريت له جراحة بالمخ في 2017، وقالت زوجته في منشورها على فيسبوك «عزيزي جيركا أشكرك على كل يوم قضيته معك فكل يوم كان استثنائيًّا. وأنا ممتنة لك كذلك على السنوات الثلاث الأخيرة رغم صعوبتها».