ماكرون على موعد لشرب القهوة مع فيروز

ماكرون على موعد لشرب القهوة مع فيروز (أرشيفية:انترنت)

أدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية فيروز في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر، وكتب ماكرون في برنامجه عبارة «موعد على فنجان قهوة مع فيروز الإثنين».

وسيعود ماكرون الإثنين وعلى جدول أعماله برنامج مزدحم باللقاءات السياسية في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل «حكومة مهمة»، كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين، وفقا لوكالة «رويترز».

وكان الرئيس الفرنسي اختتم زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الحالي، وكتب على «تويتر» عبارة «بحبك يا لبنان»، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عاما من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله، الإثنين، في منزلها في بشمال بيروت بعيدا عن العدسات الإعلامية، وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت في العام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج «سبيسيال ماتيو»، الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو وقدمت هناك أغنية «حبيتك بالصيف».

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الأولمبيا باريس العام 1979 وغنت «باريس يا زهرة الحرية»، ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية، منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران العام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك العام 1998.