وفاة نجم «بلاك بانثر» عن 43 عاما

تشادويك بوزمان بطل فيلم «بلاك بانثر» (الإنترنت)

بعد صراع أربع سنوات مع سرطان القولون، توفي النجم تشادويك بوزمان، بطل فيلم «بلاك بانثر»، عن 43 عامًا.

ونشرت حسابات بوزمان على «تويتر» و«فيسبوك» بيانًا، الجمعة، فيما قالت أسرته إن بوزمان «توفي في منزله محاطًا بزوجته وأفراد عائلته».

وتقمص الراحل دور البطولة في الفيلم الذي حقق نجاحًا عالميًّا كبيرًا، ويعد أول عمل سينمائي عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ «استوديوهات مارفل» حسب «فرانس 24».

وأكدت الأسرة، في بيان نشرته في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «تجسيد دور الملك تشالا في فيلم بلاك بانثر كان الشرف الأكبر له في حياته المهنية».

وشُخِّصت إصابة بوزمان بسرطان القولون في2016، لكنه لم يعلن يومًا حالته الصحية وواصل تصوير الأعمال السينمائية في أهم استوديوهات هوليوود، بموازاة خضوعه «لعمليات لا تحصى وعلاج كيميائي»، بحسب العائلة التي وصفته بأنه «مقاتل حقيقي».

وقبل هذا الدور، وهو الأهم في حياته المهنية، جسد تشادويك بوزمان شخصية أسطورة البيسبول، جاكي روبنسون، في فيلم «42» للمخرج براين هيلغيلاند في 2013، وهو أكبر نجاح تجاري يحققه فيلم عن رياضة البيسبول في تاريخ هوليوود.

كما لقي أداؤه دور المغني جيمس براون في فيلم «غيت أون أب» لتيت تايلور سنة 2014، إشادة كبيرة من النقاد والجمهور. وظهر أخيرًا في فيلم «دا 5 بلادز» للمخرج سبايك لي. وكان يفترض أن يؤدي الدور نفسه في الجزء الثاني من فيلم «بلاك بانثر» الذي كان مقررًا في 2022.