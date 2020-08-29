«صلاة أخيرة» ديوان للشاعر حمزة الحاسي عن دار البيان

الشاعر حمزة الحاسي. (الإنترنت)

أعلن الشاعر حمزة الحاسي أنه اتفق مع الأستاذ علي بن جابر، رئيس دار «البيان» للنشر والتوزيع، على طباعة ديوانه الأول «صلاة أخيرة».

وقال الشاعر حمزة الحاسي إن ديوان «صلاة أخيرة» سيصدر قريبًا، وسيكون ضمن منشورات دار «البيان» للنشر والتوزيع، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2021.

ولفت الشاعر حمزة الحاسي إلى أن الناقد الناجي الحربي والكاتب سالم العوكلي والسيناريست أمين بورواق شجعوه وساندوه على جمع قصائده وإصدارها في ديوان.

وأشار الحاسي إلى أنه بدأ مشواره «منذ المرحلة الإعدادية بالشعر الهزلي فقط، لم أكن أتوقع أني سأصقل الموهبة»، مضيفًا: «في المرحلة الثانوية بدأ يتغير نوع الكتابة بعد أن تحولت إلى قارئ لشعر الحداثة، وتأثرت بالشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وتأثرت بالشعر الثوري والقضية الفلسطينية».

يذكر أن الشاعر حمزة الحاسي من مواليد مدينة درنة سنة 1983، وشارك في بعض الأمسيات الشعرية ببيت درنة الثقافي، كما نشر قصائده في جريدة الشلال وكذلك «الأهرام» المصرية.