حدث افتراضي لأفلام الأبطال الخارقين

الممثل البريطاني روبرت باتيسون في هوليوود (أ ف ب)

حل نجوم هوليووديون كبار وشخصيات أبطال خارقين يؤدونها ضيوفا على حدث إلكتروني واسع نظم، السبت، ومن بينهم روبرت باتيسون الذي عرض مشاهد من «باتمان».

كذلك، روّج دواين «ذي روك» جونسون لفيلمه الجديد «بلاك آدم»، ونظمت شركة «وارنر براذرز» حدث «دي سي فاندوم» الافتراضي بعد إلغاء لقاءات يترقبها عشاق القصص المصورة مثل «كوميك كون» بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان أبرز المشاركين في الحدث عبر الإنترنت فيلم «ذي باتمان» وعمل قاتم على طراز التحقيقات البوليسية ويتناول شخصية هذا البطل الخارق، وقال بطل الفيلم روبرت باتيسون إن تصوير العمل توقف في مارس بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال مخرج العمل مات ريفز إن هذه النسخة التي لا تزال مقررة العام المقبل مستوحاة من أفلام قاتمة باتت مرجعية مثل «تشايناتاون» و«تاكسي درايفر»، وستظهر شخصية بروس واين في سنته الثانية كباتمان محاولا فك لغز مجموعة من الجرائم مع «جانب إنساني فيها شوائب عدة»، وعرض أول مشاهد الفيلم للمرة الأولى ما جعل عشاق هذه الشخصية يريدون المزيد.

وعرضت شركة «مارفل» مشاهد عن تكملات لإنتاجات ضخمة مثل «ووندر وومان» و«سويسايد سكواد» و«شازام» رغم عدم وضوح موعد بدء عرضها مع استمرار إغلاق الكثير من دور السينما في الولايات المتحدة.

أما دواين جونسون الذي يتقاضى أكبر أجر بين الممثلين، فيخوض للمرة الأولى أوساط الأبطال الخارقين مع عرضه مشاهد من «بلاد آدم» الذي يلعب فيه دور عبد متمرد عمره خمسة آلاف عام عازم على تحقيق العدالة، ولم تنشر أي تفاصيل عن فيلم «ذي فلاش» الذي يؤدي فيه مايكل كيتون وبن أفليك دورهما السابق كباتمان.

وأظهرت مشاهد عن «سويسايد سكواد» عودة مارغو روبي وفايولا ديفيس، إلى جانب ممثلين جدد في الفيلم من أمثال بيتر كابالدي، وإدريس إلبا وجون سينا.