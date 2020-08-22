وفاة العازف هال سينغر عن عمر 100 عام

توفي عازف الساكسوفون هال سينغر، في مدينة شاتو بباريس، عن عمر 100 عام (أ ف ب)

أعلنت بلدية مدينة شاتو (إيفلين) في ضواحي باريس، الخميس، وفاة عازف الساكسفون، هال سينغر، أحد أبرز وجوه موسيقى الجاز الأميركية، عن عمر مئة عام.

وكان الموسيقي، الذي توفي الثلاثاء، عزف إلى جانب راي تشارلز وبيلي هوليداي، يقيم في مدينة شاتو منذ 20 سنة، حسب «فرانس برس».

وجاء في بيان أصدرته البلدية: «نعلمكم بكل أسف بأن هال سنغر توفي في 18 أغسطس 2020 عن مئة عام». ولم تشر البلدية إلى سبب الوفاة، لكنها أوضحت أن سنغر الذي «تراجعت صحته في السنوات الأخيرة»، توفي «بسلام محاطًا بزوجته وعائلته».

وسجل الراحل خلال مسيرته الفنية التي امتدت 70 عامًا نحو 100 أسطوانة، بدايةً في الولايات المتحدة، حيث وُلد في 8 أكتوبر 1919 بمدينة تولسا، ثم في فرنسا التي انتقل إليها في العام 1965، وفق نبذة عنه منشورة على موقعه الإلكتروني.

وفي الشارع 52 الشهير في نيويورك، معقل موسيقى الجاز، عزف سنغر العام 1942 إلى جانب دون بياس وروي إلدريدج ورد ألن وبيلي هوليداي بعدما كانت بداياته في الفرق الأوركسترالية السوداء في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وكانت له جولات عالمية عزف خلالها في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بعدما عزف في صالات الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة، إلى جانب الكبار كراي تشارلز.

وفي العام 1989، أدى دورًا يمثل شخصيته الحقيقية في فيلم «تاكسي بلوز» للمخرج الروسي بافل لونغين الذي نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان كان الفرنسي في العام التالي.

واقترن سنغر بامرأة فرنسية وقرر الإقامة في مدينة شاتو الفرنسية العام 2002. وقد نال وسام الفنون والآداب الفرنسي العام 1999.