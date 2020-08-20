بالصور: أبطال «توأم روحي» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 01:50 مساء
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لأحدث أفلامه «توأم روحي» بطولة النجم حسن الرداد، وذلك بالتزامن مع نزوله في السينمات للجمهور وسط صناع العمل ومجموعة من الفنانين.

حضر الاحتفال أبطال العمل، حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومنتج العمل أحمد السبكي وابناه محمد أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، ومخرج العمل عثمان أبولبن ومدير الشركة أحمد عاطف والمؤلفة أماني التونسي.

وجاء عدد كبير من نجوم الفن لمشاركة أبطال الفيلم الاحتفال، منهم إيمي سمير غانم ومحمود عبدالمغني ومحمد ثروت.

الحفل من تنظيم «BetterMedia» مصطفى مرتضي وتميز بالتنظيم الجيد وأجواء من البهجة والفرح.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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