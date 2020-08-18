متحف الفن الحديث في نيويورك يعيد فتح أبوابه

متحف الفن الحديث (موما) في نيويورك في مطلع جائحة كوفيد-19 (أ ف ب)

أعلن متحف الفن الحديث في نيويورك (موما) إعادة فتح أبوابه في 27 أغسطس ليحذو بذلك حذو متحفي متربوليتان وويتني، في دليل على أن عاصمة الولايات المتحدة الثقافية والاقتصادية تستعيد بعضًا من حيويتها بعد خمسة أشهر من الشلل جراء جائحة «كوفيد-19».

وقال المتحف في بيان إنه سيفتح باب الحجوزات عبر الإنترنت أيام الجمعة اعتبارًا من 21 أغسطس للزيارات المقررة للأسبوع التالي، وسبق للمتحف أن أغلق أبوابه أربعة أشهر في 2019 لإجراء أعمال ترميم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستكون الزيارات مجانية في الشهر الأول، أما القدرة الاستيعابية فستكون محدودة تماشيًا مع التعليمات الصادرة عن حاكم ولاية نيويورك، وكان هذا الأخير أعلن الأسبوع الماضي أن المتاحف وصالات العرض الفنية يمكنها إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من 24 أغسطس مع قدرة استيعابية لا تزيد على 25 %.

وكان متحفا متروبوليتان وويتني أعلنا أنهما سيعيدان فتح أبوابهما في 29 أغسطس و3 سبتمبر على التوالي، واعتمدت نيويورك استراتيجية حذرة جدًّا لاستعادة نشاطها بسبب فيروس «كورونا المستجد»، الذي أبعد السياح عن هذه المدينة.