مهرجان لـ«المسرح الساخر» بالعجيلات

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 15 أغسطس 2020, 05:52 مساء

قررت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، تنظيم مهرجان لـ«المسرح الساخر» دورة الفنان «عمران راغب المدنيني» ببلدية العجيلات، وذلك تحت شعار بـ«فنوننا وإبداعنا يعم الخير والأمان». 

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، السبت، أن المهرجان سيقام بـ«مشاركة عدد خمسة عشر عملًا مسرحيًّا ذا الفصل الواحد»، وفقًا لما نشره بصفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن مهرجان «المسرح الساخر» يأتي ضمن «تظاهرة فنية اجتماعية، هدفها لم الشمل، التي من شأنها أن يعم الأمن والأمان والطمأنينة تحت مسمى  تظاهرة السلام والأمن بمدينة العجيلات».

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