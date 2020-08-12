بالفيديو: فؤاد عبدالواحد يطلق «الله جابك»

المطرب فؤاد عبد الواحد (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان فؤاد عبدالواحد أغنية جديدة تحت عنوان «الله جابك» تعاون فيها مع الملحن علي صابر، من كلمات رامي العبودي وتوزيع ومكس وماسترنغ حسام كامل، وإشراف عام للإعلامي ناصر الجهوري، والذي قال في مقدمتها:

إجا بوقته غرامك

حبيبي الله جابك

چنت محتاجلك حيل

يالطوَّل غيابك

وتعد أغنية «الله جابك» أولى أغنيات فؤاد عبد الواحد المنفردة بعد أن طرح ألبومه الأخير «فؤاد 2020»، والذي حقق نجاحا واسعا وتميزت به مجموعة كبيرة من الأغنيات.

وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» من خلال فيديو تم مونتاجه خصيصا بشكل صيفي حمل كلمات الأغنية مع الغناء، إلى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمتخصصة في عرض الأغنيات.