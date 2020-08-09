عرض 4 أفلام مستقلة بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 05:10 مساء
بوستر فيلم «صدى صوت» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما المصرية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، عروضه السينمائية، الأربعاء.

فمن المقرر عرض كل من الفيلم التسجيلي «صدى صوت» للمخرجة رنا هاشم، والفيلم التسجيلي «حصالة» إخراج وجدي راشد، وبطولة معتز السويفي وعايدة عبدالعزيز، والفيلم الروائي «إن عاش» للمخرج محمد عبد الكافي وبطولة حمادة بركات ومحمد يونس والفيلم الروائي «القرار» إخراج طارق الحايس.

تقام العروض في تمام السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف (وسط القاهرة)، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجمهور والعاملين.

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