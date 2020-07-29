بالصور: بلدية بنغازي تشرع في ترميم بيت المدينة الثقافي

رئيس وأعضاء مكتب المشروعات بالبلدية و صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببيت المدينة الثقافي. (بلدية بنغازي)

قامت بلدية بنغازي بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالشروع في أعمال ترميم بيت المدينة الثقافي المعروف بـ«حوش الكيخيا».

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية، المهندس أسامة مصطفى الكزة، إن «الإشراف المباشر سوف يكون لمكتب المشروعات بالبلدية وجهاز المُدن التاريخية، وأن مُدة المشروع ستة أشهر من تاريخ تسلم الشركة للموقع»، وفقا للمكتب الإعلامي للبلدية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه الأعمال «تأتي بناء على التنسيق ما بين بلدية بنغازي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للاستفادة من المنح المقدمة من المجتمع الدولي».

رئيس وأعضاء مكتب المشروعات بالبلدية و صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببيت المدينة الثقافي. (بلدية بنغازي)

رئيس وأعضاء مكتب المشروعات بالبلدية و صندوق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ببيت المدينة الثقافي. (بلدية بنغازي)

بيت المدينة الثقافي المعروف بـ«حوش الكيخيا»29 يوليو 2020 (بلدية بنغازي)

بيت المدينة الثقافي المعروف بـ«حوش الكيخيا»29 يوليو 2020 (بلدية بنغازي)

بيت المدينة الثقافي المعروف بـ«حوش الكيخيا»29 يوليو 2020 (بلدية بنغازي)