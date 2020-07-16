التونسية ليلى شندول تنضم إلى أسرة مسلسل «الكهف»

الممثلة التونسية ليلى شندول (خاص لـ بوابة الوسط)

انضمت الفنانة التونسية ليلى شندول لأسرة الجزء الثاني من المسلسل السعودي «الكهف»، الذي تكتبه ورشة عمل مكونة من منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية.

تدور أحداث المسلسل الذي سيتم تصوير 70% من أحداثه بتقنية الصور المنتجة بواسطة الكمبيوتر «CGI» و«VFX» بين مصر والسعودية، لمجموعة من الشباب تقودهم الصدفة لأن يتورطوا في مغامرة شديدة المخاطر ليواجهوا تحديات غير متوقعة في عالم لم يتخيلوا قط أنه قريب من عالمهم بهذه الدرجة.

ومن المفترض بدء تصوير «الكهف» خلال شهر أغسطس المقبل على أن يعرض الموسم الأول من المسلسل قبل نهاية هذا العام على واحدة من المنصات الإلكترونية.

«الكهف» تأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبيه، وإخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة «آي برودكشن»، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبدالرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سورية فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.

الممثلة التونسية ليلى شندول (خاص لـ بوابة الوسط)