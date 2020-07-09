كانييه ويست: الترشح للانتخابات الرئاسية هو طلب من الله

المطرب الأميركي كانييه ويست (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مغني الراب الأميركي كانييه ويست في مقابلة صحفية أنه يؤمن بأن الله طلب منه الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لم يعد يدعم دونالد ترامب ويشكك في قدرة المرشح الديمقراطي جو بايدن على استقطاب الناخبين السود.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع مجلة «فوربس» تناولت مواضيع كثيرة، قال الفنان الملياردير إن المهل المحددة للترشح في ولايات عدة قد انتهت، لكنه سيتخذ قرارا بالترشح من عدمه في غضون 30 يوما، وفق «فرانس برس».

وأوضح ويست بشأن طموحاته الرئاسية: «نحن نناقش ذلك منذ سنوات»، مشيرا إلى أن من داعميه الأساسيين زوجته كيم كارديشيان والمقاول إيلون ماسك.

وكان ويست أثار الاستغراب، السبت، عندما قال في تغريدة إنه سيخوض الانتخابات التي يشارك فيها دونالد ترامب أملا بالفوز بولاية ثانية.

وقال ويست للمجلة: «لنرى ما إذا كان التعيين سيكون في 2020 و2024، لأن الله هو الذي يعين الرئيس. إذا فزت في العام 2020 فسيكون تعييني من فعل الله».

ولم يعط الفنان ورجل الأعمال أي تفاصيل عن حملته الانتخابية لكنه أكد أنه لم يعد يدعم ترامب.

وزار ويست الرئيس الحالي في المكتب البيضاوي في العام 2018، وارتدى قبعة حمراء كتب عليها «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» شعار حملة ترامب الانتخابية الأولى.

وأوضح ويست «43 عاما»: «لقد نزعت القبعة الحمراء مع هذه المقابلة»، مضيفا أنه سيترشح إلى الانتخابات تحت راية حزب جديد يحمل اسم «بيرثداي بارتي».

لكنه تجنب كثيرا انتقاد ترامب مكتفيا بالحمل على ردة فعله على الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي عمت الولايات المتحدة، مثيرا الشكوك بأن ترشيحه هو مجرد خدعة للقضاء على فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضح ويست: «مقولة أن أصوات السود تذهب للديمقراطيين هي شكل من أشكال العنصرية وتفوق البيض»، مشيرا إلى أن لا مشكلة لديه في حرمان المرشح الديمقراطي من أصوات ناخبين سود.

ورأى مراقبون أنه حتى لو لم يرد اسم ويست كمرشح على بطاقات الاقتراع في الكثير من الولايات، إلا أن حملته قد تلحق الضرر ببايدن، لا سيما في الولايات المتأرجحة التي حقق فيها ترامب الفوز بهامش ضيق العام 2016 فيما هو متخلف فيها عن بايدن راهنا.

وقال ويست الذي كشف أنه أصيب بـ«كوفيد-19» في فبراير، إنه لا يزال يشكك باللقاحات لأنها تسببت بشلل «الكثير» من الأطفال. وأوضح: «أنا حذر للغاية عندما يقولون إنهم سيجدون حلا لكوفيد-19 من خلال لقاح».