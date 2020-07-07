دينا الشربيني تبدأ تصوير «30 مارس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 03:24 مساء
تشارك دينا الشربيني في بطولة «30 مارس» بجوار عدد من النجوم (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الفنانة المصرية دينا الشربيني، صباح الإثنين، تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد «30 مارس» في أحد شوارع مصر الجديدة، وشاركها التصوير النجم أحمد الفيشاوي.

الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج «راني مسحال» وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وصبري فواز وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وندى موسى ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

الفيلم يشرف على إنتاجه إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس، وتنتجه شركة «دانا» للإنتاج والتوزيع الفني.

شركة «دانا» أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الناجحة منها «ليه يا بنفسج» و«فرقة بنات وبس» و«غبي منه فيه» و«سحر العيون» و«رومانتيكا» و«فتح عينيك» و«آخر الدنيا» و«أحلام الفتى الطائش» وكان آخر أعمالها «بترا» بوابة الزمن العام 2017.

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