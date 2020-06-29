مي عمر تستعد لـ«لؤلؤ» بالرقص والغناء

آخر أعمال مي عمر كان مسلسل «الفتوة» (أرشيفية: الإنترنت)

تواصل الفنانة المصرية مي عمر استعدادات مسلسلها الجديد «لؤلؤ» الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغاني العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي أي قبل نهاية العام الجاري، وتم ترشيح العديد من الفنانين للمشاركة في بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي وأحمد مجدي.

آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" عرض في رمضان الماضي، وقدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبدالخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.