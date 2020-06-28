«ديزني» تؤجل عرض فيلم «مولان» مرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 02:47 مساء
فيلم "مولان" من إنتاج "ديزني" سيطلق في الصالات الأميركية (أ ف ب)

قررت شركة «ديزني» تأجيل إطلاق فيلم «مولان» مرة أخرى حتى منتصف أغسطس فيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أميركا الشمالية والعالم.

وبعد التأجيل الأول، كان من المفترض أن يطلق «مولان» الذي يتناول قصة محارب صيني أسطوري، في صالات السينما في 24 يوليو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت «ديزني» في بيان لرئيسي الشركة آلان بيرغمان وآلن هورن إن «الوباء غير خطط خروج مولان إلى دور السينما، وسنكون مرنين وفق ما يتطلب الوضع»، وأضاف البيان أن «المخرج نيكي كارو والممثلون وطاقم العمل قاموا بإنجاز فيلم رائع وملحمي ومؤثر يجسّد ما يجب أن تكون عليه التجربة السينمائية، ونعتقد أن مكانه في الصالات العالمية ليتمكن الناس في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع به».

وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل «وارنر براذرز» حتى منتصف أغسطس إطلاق فيلم الإثارة «تينيت» للمخرج كريستوفر نولان، وفي أوائل أبريل، أجّلت مجموعة «ديزني» إطلاق أكثر من 12 فيلما رئيسيا أبرزها «بلاك ويدو» و«ذي إيتيرنلز» إضافة إلى «ثور» و«دكتور ستراينج» بسبب وباء كوفيد-19 حتى نوفمبر المقبل.

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