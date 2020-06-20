«بيكاسو» يجمع 6 ملايين دولار في مزاد على الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 11:00 صباحا
شابة تضع كمامة خلال مشاهدتها أعمالا فنية في دار سوذبيز في لندن، في 15 يونيو 2020 (أ ف ب)

نظمت دار «سوذبيز» في لندن أول مزاد لها بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق في بريطانيا.

جمع هذا المزاد الاستثنائي الذي كرس لبيكاسو أكثر من ستة ملايين دولار، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وجرى المزاد عبر الإنترنت، وهي طريقة تريد «سوذبيز» تطويرها أكثر منذ جائحة «كوفيد-19».

وشهد بيع 188 من أعمال الفنان الإسباني من رسوم وخزفيات وحتى ألواح ألوان استخدمها في إنجاز لوحات شهيرة بسعر 4.8 مليون جنيه استرليني «ستة ملايين و128 ألف دولار».

وبيعت خزفية تعود للخمسينات «إناء كبير مع نساء عاريات» بأعلى سعر مسجلة 435 ألف جنيه «540 ألف دولار» على ما أوضحت الدار.

وكانت أكثر من 200 قطعة معروضة للبيع من بينها نحو 60 عائدة إلى مجموعة حفيدة الفنان مارينا بيكاسو، فيما البقية من جامعي أعمال فنية آخرين.

وأعادت «سوذبيز» فتح أبوابها، الإثنين، على غرار المؤسسات الأخرى «غير الأساسية» في بريطانيا.

وكانت الدار نظمت مزادات خلال فترة العزل في منحى يشكل منعطفا لهذه المؤسسة الدولية التي سرّعت تطوير المنصات الرقمية مثل الكاتالوغات التفاعلية بالواقع المعزز.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، تجاوزت مبيعات «سوذبيز» عبر الإنترنت 140 مليون دولار، خلال نحو مئة مزاد عبر العالم، مع ارتفاع بنسبة 34% في عدد الشراة.

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