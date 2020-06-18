مؤسس «نتفليكس» يقدم منحا بقيمة 120 مليون دولار لجامعات سوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 03:16 مساء
رئيس «نتفليكس» ريد هيستينغز، يناير 2020 (أ ف ب)

قدّم رئيس «نتفليكس»، ريد هيستينغز وزوجته باتي كيلين المعروفة بأعمالها الخيرية، الأربعاء، 120 مليون دولار لكليات أميركية سوداء تاريخيا لتمويل منح دراسية للطلاب.

ومنح هذا المبلغ، الأربعاء، من المؤسس المشارك لمنصة «نتفليكس» إلى كليتي سبيلمان ومورهاوس، جامعتين في أتلانتا وصندوق «يونايتد نيغرو كوليدج فاند»، وهو أكبر مساهمة يقدمها فرد لدعم مثل هذه المنح الدراسية، وفق «فرانس برس».

وقال الزوجان في بيان: «حصل كلانا على امتياز تعليم ممتاز ونريد مساعدة المزيد من الطلاب لا سيما الطلاب الملونين، في الحصول على البداية نفسها». وأضاف البيان: «تتمتع الكليات والجامعات السوداء تاريخيا بسجل بارز، لكنها محرومة من التقديمات والمساعدات».

وستنفق الأموال خلال العقد المقبل لمساعدة 200 طالب على ارتياد الكليات لمدة أربع سنوات كاملة.

وأطلقت شركة «أبل» أخيرا مبادرة بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة العنصرية، وخصصت «غوغل» 275 مليون دولار لمساعدة الفنانين السود على «يوتيوب» والمساعدة في تمويل شركات أميركية أفريقية صغيرة وغيرها من المشاريع لدعم المجتمع.

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