«لؤلؤ» يُدخل مي عمر عالم البطولة المطلقة في التلفزيون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 04:09 مساء
آخر أعمال مي عمر كان مسلسل «الفتوة» (أرشيفية: الإنترنت)

تخوض الفنانة المصرية مي عمر تجربة البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «لؤلؤ»، ينتمي إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة للعرض خارج رمضان.

«لؤلؤ» من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، الذي بدوره يعمل على ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي خوض مي عمر تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات فى السنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال في الدراما التلفزيونية، منها «الفتوة» و«ولد الغلابة» و«ريح المدام» و«عفاريت عدلي علام» و«الأسطورة» و«حالة عشق» و«الطبال» و«كلام على ورق» و«حكاية حياة»، وفي السينما قدمت فيلمي «تصبح على خير» و«آخر ديك في مصر».

آخر أعمال مي هو مسلسل «الفتوة»، الذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وأحمد خليل وضياء عبدالخالق وأنعام سالوسة ومها نصار وعايدة رياض ومحمود حافظ وليلى أحمد زاهر وأحمد جمال سعيد ومجدي فكري وعهدي صادق.

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