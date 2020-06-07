بانكسي ينعي فلويد بعمل فني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 10:55 صباحا

تفاعل رسام الشارع البريطاني بانكسي مع قضية جورج فلويد، الذي قتله شرطي أميركي منيابوليس، بعمل فني.

ونشر بانكسي عمله الجديد على الإنترنت، السبت، يصور فيه العلم الأميركي أمسكت به النار من شمعة، تشكل جزءا من نصب تذكاري لشخص أسود على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول، حسب «رويترز».

وظهر العمل الفني بينما تجمع آلاف الأشخاص في لندن ومدن أخرى في أنحاء العالم، للاحتجاج على وفاة جورج فلويد في 25 مايو في منيابوليس، بعدما جثا على عنقه فرد شرطة أبيض احتجزه لمدة تسع دقائق تقريبا.

وكتب بانكسي في تعليق قصير مرفق بالصورة على موقع «إنستغرام» للصور «النظام الأبيض خذل الملونين».

وشبه بانكسي العنصرية بأنبوب مكسور أغرق شقة في الطابق السفلي، وقال إن سكان الطابق السفلي سيكون من حقهم اقتحام الشقة في الطابق العلوي لإصلاح المشكلة.

وكتب إلى جانب الصورة «هذه مشكلة صنعها البيض. وما لم يقم البيض بإصلاحها، سيضطر شخص ما لصعود الدرج وركل الباب بقدمه».

وكثيرا ما يختار بانكسي قضايا عامة مثارة على نطاق واسع، لتكون موضوعا لأعماله الفنية التي يتخذ من جدران الشوارع معرضا لها وينشرها بالتزامن على حسابه في انستغرام لإثبات ملكيته الفكرية لها.

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